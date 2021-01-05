MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden başkan Fatih Mert'e başsağlığı diledi
05.01.2021 15:33
MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert'e başsağlığı dileğinde bulundu.
MKE Ankaragücü Kulübü, dedesi vefat eden sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Fatih Mert'in dedesi Mehmet Aksoy, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, başkanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de sosyal medya hesabından "Dedem Mehmet Aksoy'un cenazesi defnedilmiştir. Cenazeye gelmek isteyen herkese teşekkür ederim. Rabbimden dedeme ve tüm Müslümanlara rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.
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