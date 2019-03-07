Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü Kulübü'nden Bakan Akar'a Ziyaret

Mke Ankaragücü Kulübü'nden Bakan Akar'a Ziyaret

47 dakika önce

ANKARA / DHAMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' ziyaret etti.

Mke Ankaragücü Kulübü'nden Bakan Akar'a Ziyaret, System.String[]
ANKARA/ DHA

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' ziyaret etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Akar ile bir araya geldi. Yiğiner, Akar'a, isminin yazılı olduğu 06 sırt numaralı MKE Ankaragücü forması ile "Ankaragücü" yazılı atkı hediye etti.

Bakan Akar ise trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları için Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi

.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakanlık'tan Ailelere "Momo" Uyarısı: İntihara Sürüklüyor, Çocuklarınızı Dijital Dünyada Yalnız Bırakmayın Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak

Hakem Fırat Aydınus, Yeni Malatyspor-Başakşehir Maçında Yardımcısına Küfür Etmiş Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:44:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü Kulübü'nden Bakan Akar'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]