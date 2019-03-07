Mke Ankaragücü Kulübü'nden Bakan Akar'a Ziyaret
47 dakika önce
ANKARA / DHAMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar' ziyaret etti.
ANKARA/ DHA MKE Ankaragücü
Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
' ziyaret etti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Akar ile bir araya geldi. Yiğiner, Akar'a, isminin yazılı olduğu 06 sırt numaralı MKE Ankaragücü forması ile "Ankaragücü" yazılı atkı hediye etti.
Bakan Akar ise trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları için Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: DHA
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