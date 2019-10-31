MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy verme işlemine geçildi.

Ankara'da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki genel kurul çoğunluk aranmaksızın başladı.

Hüseyin Ar başkanlığında oluşturulan divan kurulunun seçilmesiyle gündem maddelerine geçildi. Yönetim ve faaliyet raporunun kabulünün ardından denetim kurulu raporu görüşüldü.

Denetim raporu görüşülürken, Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı. Mutlu'nun kürsüdeki konuşması sırasında mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in daha önceki açıklamalarını hatırlatması üzerine Yiğiner ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Yiğiner'in tepkisiyle birlikte salondaki delegeler Mutlu'nun üzerine yürüyerek kendisine saldırdı. Güvenlik güçlerinin Mutlu'yu salondan çıkarması sonrasında Mehmet Yiğiner konuşmak için kürsüye geldi.

Başkan adayı Fatih Mert salona döndü

Olayların ardından salonu terk eden tek başkan adayı Fatih Mert, salona dönerek oy verme işlemini takip etti.

Yaşanan olaylara tepki gösterdiği için salondan ayrılan Mert, sonrasında ise ikna edildi ve salona döndü.

Yiğiner: "Yıllardır kulübü yediniz, bitirdiniz"

Konuşmasında, kendisine yönelik açıklamalarda bulunan Ali İhsan Mutlu'nun "tetikçi" olduğunu ifade eden Mehmet Yiğiner, "Her genel kurulda mali tabloları sizlerle paylaştık. Bu işin idarecisi yöneticisi vardır. Kendi kendimizi denetlettirdik. Her şey dört dörtlük. Yıllardır kulübü yediniz, bitirdiniz." dedi.

Kulübün önünü açmak için genel kurul kararı aldıklarını belirten Yiğiner, şöyle devam etti:

"Söz verince de böyle oluyor. Bu arkadaşı delege yapan da biziz. Pişmiş aşa su katıyorlar. Bir ekip oluşmuş. Devlet büyüklerimiz de buna destek vereceklerini söylemiş. 7 sene önce fedakarlık yapmışsak bugün de Ankaragücü yaşasın diye, verilen emekler boşa gitmesin diye fedakarlık yaptık. Bizim kıymetimiz bilinmiyor olabilir. Bu mücadeleyi kimse silemez. Bu ekibi herkes takdir edecek. Bizi hep hata yapmaya zorluyorlar. Hem şeytan taşladık hem de ibadet yaptık."

Konuşmasının son bölümünde herkesten helallik isteyen Yiğiner, "Sizlere ve takıma sahip çıkan taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bu benim son konuşmamdır. Bir daha kürsüye gelmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı seçeceğiz ve destekleyeceğiz. Hakkınızı helal edin, benden tarafa da helal olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmet Yiğiner konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı ve genel kurulda oy verme işlemi başladı.