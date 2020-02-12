MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulübe asli üye kabulüyle ilgili tüzük değişikliği oy birliğiyle gerçekleştirildi.

Ankara'da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, Mustafa Doğan başkanlığında oluşturulan divan kurulunun seçilmesiyle gündem maddelerine geçildi.

Divan Başkanı Doğan, MKE Ankaragücü Kulübünün tüzüğünün 8. maddesi "Başvuru şekli ve üyeliğe kabul" başlığında yer alan "Kulübe asli üye kabulü, bir önceki yıl üye sayısının yüzde 5'i ile sınırlıdır" fıkrasının, "Her yıl, bir önceki yıl üye sayısı kadar kulübe yeni asli üye kabulü yapılabilir." şeklinde değiştirilmesini oylamaya sundu.

Kulüp delegeleri oy birliğiyle değişikliği kabul etti.

Fatih Mert: "Amaç MKE Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmek"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kurulda yaptığı konuşmada, tüzükte yapılan değişiklikle taraftarların kulüp delegesi olabileceğini belirterek, göreve geldikten kısa süre sonra transfer yasağını kaldırdıklarını ve takımı hak ettiği yere getirebilecek bir kadroyu oluşturduklarını söyledi.

Başkan Mert, "En büyük hedefimiz tabii ki bu takımı ligde tutmak. Biz hayali hiçbir şeyin içerisinde olmayacağız. Amaç MKE Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmek." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün 110 yıllık tarihe sahip olduğunu, futbol dışında sporun diğer branşlarında yer almamasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Mert, kulüp olarak diğer spor branşlarına da yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Transfer yasağının kaldırılma süreciyle ilgili de bilgi veren Fatih Mert, şöyle devam etti:

"Yönetime geldikten sonra ilk işimiz puan silme cezası dosyalarıyla uğraşmak oldu. 38 adet transfer yasağı dosyasıyla karşı karşıya kaldık. Bu dosyalardan takıma 2 dönem transfer yasağı geldi. Bunlar çok zordu anlatmaya tarif yetmez, geceler boyunca uyumadan çalıştık. Çok büyük emeklerle bu dosyalar temizlendi. Bu iş için gece gündüz uğraşan yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. 38 dosyadan 28 dosya ile tamamen uzlaştık, paralarını ödedik, 5 dosyanın yüzde 70 kısmı ödendi, yüzde 30'luk kısmını taksitlendirdik, ödüyoruz. 5 dosya kaldı, bu dosyalarla ilgili de görüşmeler yapılıyor."

Mert, kulüple ilgili her şeyi şeffaf bir şekilde yürüteceklerini kaydederek, borçlar ve sponsor gelirleriyle 95 milyon liralık kaynak elde edildiğini, 94 milyon lira da kulübün ödeme yaptığını anlattı.

Başkan Mert, "Kulübümüzü biz teslim aldığımızdaki borç rakamı 295 milyon 908 bin 654 lira artı faizlerdi. Şu andaki borç 261 milyon 574 bin 667 liradır, 35 milyon lira civarında kulübümüzün borcunda azalma meydana gelmiştir." diye konuştu.

Zorlu süreci aşıp 15 futbolcuyu transfer ettiklerini hatırlatan Mert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübün tarih olmasına engel olduğu, zamanında desteklerin gelmesine yardımcı olduğu için teşekkür ettiğini söyledi.

Ayrıca Mert, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve desteklerini esirgemeyen milletvekili, delegeler ve taraftarlara tek tek teşekkür etti.