MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'nın yönetiminin görev dağılımı belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında yeni yönetimin görev dağılımı şöyle:
Başkan: Faruk Koca
Başkan vekilleri: İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel
Başkan yardımcısı: Mustafa Başer
Genel sekreter ve başkan yardımcısı: Tan Alar
Genel sayman ve başkan yardımcısı: Hakan Bilgin
Basın sözcüsü: Gökalp Keskin
Futbol altyapıdan sorumlu asbaşkanlar: Soner Kurt, Cengiz Kaya
Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan: Durali Akpınar
Sivil toplum kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan: Mehmet H. Şanal
Spor okullarından sorumlu asbaşkan: Sezai Kahraman
Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Bayramoğlu
Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Caner Camcı
Taraftar ilişkileri ve Ankaragücü değerlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kamil Karip
Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hakan Saral
Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin
Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hüseyin Akgül, Harun Oğraş
Üniversite, şube, dernek, delege ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Fikret Çimen
Kaynak: AA
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