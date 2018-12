Mke Ankaragücü Kulübünden Genel Kurula Davet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü 'nde yönetim kurulu, göreve talip olmak isteyenlerin bulunduğunu ancak gizli saklı işlerle kulübe zarar verdiklerini savundu.Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, böyle bir durumun olması halinde genel kurul kararı alınacağı ve görevin teslim edileceği belirtilerek, "Dün olduğu gibi bugün de aday çıkması ve adayın gerçekçi, ileriye götürecek projelere, ekonomik imkana ve kadroya sahip olması halinde biz her zaman Ankaragücü'müzün menfaatleri adına, Ankaragücü'ne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğu bilinciyle gerekli fedakarlığı yaparak, genel kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Altı yıllık görev süreleri içinde 4 genel kurul yapıldığı ve hiçbirinde yönetime talip çıkmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ankaragücü'nü daha iyi yerlere getirmek için yönetime talip olmak isteyen kişiler var ise bu taleplerini gizli saklı yürüterek, kulübümüze zarar vermek yerine, açıkça ortaya çıkmalarını, yapacaklarını ve Ankaragücü'ne sağlayacakları maddi ve manevi katkıları kamuoyunda belirtmelerini istiyoruz. Her genel kurul kararımızda, Ankaragücü'nü bulunduğu borç batağından kurtaracak, ileriye taşıyacak yöneticilerin olması halinde, görevi bırakacağımızı beyan ettik. Hatta 24 Ocak 2015 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu başkanı Mehmet Yiğiner genel kurula katılmadığı halde, Ankaragücü'nü yönetmeye, taşın altına gövdesini koyacak bir adayın olmaması üzerine, kulübümüzün istikbali için yokluğunda Mehmet Yiğiner aday gösterilmiş, tekrar başkanlığa seçilmiştir."Son günlerde gelişen birtakım olaylar nedeniyle böyle bir açıklama yapmanın gereksinim olduğu belirtilen açıklamada, "Görev yaptığımız sürece, Ankaragücü'nü yaşatmak adına mesai saati gözetmeksizin çalışarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Birlik ve beraberliğin oluşturulması sonucu, yönetimimizin özverili çalışmaları ve taraftarlarımızın desteği ile de iki yıl üst üste elde edilen başarı sonucu, 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldik." denildi.Kulüp açıklamasında ayrıca, mevcut yönetimin 6 yıl önce nasıl göreve geldiyse, hala aynı inanç ve azimle Ankaragücü'nün başarısı ve istikbali için çalışmalara devam ettiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:"MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kapanmaya yüz tutmuş, futbolculara ödemelerini yapamamış, takımında altyapı futbolcuları kalan, ıslak forma ile sahaya çıkan, tesislerinde güçlükle yemek pişen, doğal gaz, su ve elektrik faturalarını ödeyemeyen, deplasman giderlerini karşılayamayan, maçta suyunu rakip takımdan isteyen, yabancı futbolculara borçları yüzündün FIFA tarafından ligden düşürülme cezasıyla karşı karşıya iken, yerli ve yabancı futbolcu ve antrenörlere borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan, 200'e aşkın icra dosyası bulunan, hemen hemen her gün haciz memurlarının geldiği, kaosun hüküm sürdüğü bir dönemde, 2013 yılı ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulla Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetimimiz göreve geldi."