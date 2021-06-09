Ankaragücü'nde başkan adayı Koca: Listem elini taşın altına koyacak kişilerden oluşuyor

MKE Ankaragücü Kulübü'nün yarın yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Faruk Koca projelerini anlattı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'le düzenleyen Faruk Koca, kongreye sunacağı listenin elini taşın altına koyacak isimlerden oluşacağını belirtti.

Faruk Koca, kulübün mali sorumluluklarından bahsederek, "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda. Hala geçmiş dönemden kaynaklanan ve davası 2 milyon 200 bin avro olan dosyamız var. Ceza ödeyeceğiz. Yüzde 22 stopajını da ödeyeceğiz transferi açmak için. Futbolcularımıza 30 milyon lira civarında ödememiz var. 1 ay içinde 90 milyon lira, 1 yıl içinde de 150 milyon lira kulübe katkı sağlayacak bir tabloyla çıkılması gerekir. Bu yükün altından kalkacak bir tabloyla delegenin karşısına çıkacağız" şeklinde konuştu.Koca, 20 aylık yönetim döneminde 23 milyon avro ceza ödeyerek 3 kere transfer yasağını kaldırdıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"O cezaları ödemek zorunda olmasaydık şampiyonluğun en güçlü adaylarından olacak bir kadro kurardık. A takımı hak ettiği yere taşırken altyapıyı da güçlendirmemiz lazım. Çok yüksek ücretlerle yabancı oyunculara ödeme yapıyoruz. 160 bin euro ödemediğimiz için 2 milyon 380 bin euro biz ceza ödedik. Bizim yönetimimizden kaynaklanan bir tane FIFA'lık dosyamız yok. Tekrar Süper Lig'e çıkmaya odaklandık. Buna göre programlarımızı yaptık. Hak ettiğimiz bu başarıyı gerçekleştireceğiz."

- Ankara