MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı Faruk Koca oldu.

Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayları Faruk Koca ile Metin Akyüz yarıştı.

Divan başkanı seçildikten sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Başkan adaylarının konuşmasından sonra delegeler oy kullanmak için sandık başına gitti.

Kullanılan 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olmaya hak kazandı. Diğer aday Metin Akyüz ise 256 oyda kaldı.

Faruk Koca: "Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu"

Delegelerin oylarıyla sarı-lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturan Faruk Koca, seçimden sonra açıklamalarda bulundu.

Oy kullanılmasından önce vaatlerini açıklayan ve kulübe verdiği dairelerin hepsini bağışladığını ilan eden Koca, 19 Mayıs Stadı'nın bulunduğu arazide de yeni stat inşaatının temelini atmak istediklerini aktardı.

Çok yorucu bir gün geçirdiklerini dile getiren Koca, "Sonuç ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize, centilmence yarıştan dolayı teşekkür ediyorum. Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Diğer aday Metin Akyüz ise başkan seçilen Koca'yı tebrik etti.

Yönetim listesi

Faruk Koca başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri şunlar:

İsmail Mert Fırat, Cengiz Kaya, Durali Akpınar, Murat Bayramoğlu, Kamil Karip, Ferudun Geçgel, Hüseyin Akgül, Fikret Çimen, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet H. Şenal, Mehmet Şahin, Hakan Bilgin, Sezai Kahraman, Hakan Saral, Soner Kurt, Mustafa Başer, Gökalp Üstün, Tan Alar, Caner Camcı, Harun Oğraş.

Divan başkanlığı için gerginlik yaşandı

Kongrenin başlangıcında oluşturulan divan heyetinin başkanlığına aday olan iki ismin destekçileri arasında tartışma yaşandı.

Yapılan açık oylamada hangi tarafın adayının divan başkanı seçileceği konusunda net bir sayım gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine iki başkan adayı, divan için eski kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'i ortak olarak aday gösterdi. Divan başkanının Mehmet Yiğiner olmasıyla kongre start aldı.