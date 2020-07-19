MKE Ankaragücü küme düştü - Son Dakika

MKE Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü, küme düştü.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü, küme düştü.

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Eryaman Stadı'ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic'in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü'nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

MKE Ankaragücü'nde futbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Ekonomik problemler nedeniyle sezon başında transfer yasağını kaldıramayan MKE Ankaragücü, kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiği ilk devre 12 puan topladı.

Ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldıran ve 14 futbolcuyla sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, küme düşmekten kurtulamadı.

Teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay ve İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı MKE Ankaragücü, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Pandemi arası sonrası 1 galibiyet alabildi

MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabildi.

Başkent ekibi, tek üç puanını 32. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte Galatasaray galibiyetinin dışında ise 3'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

6 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de 2017-18 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak 6 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'i geçen sezon 40 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:19 Kaynak: AA

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