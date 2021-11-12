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MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor

12.11.2021 11:00

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de lider olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sarı-lacivertli takımın hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu söyledi.

MUHAMMED BOZTEPE - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de lider olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sarı-lacivertli takımın hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu söyledi.

Faruk Koca, 12. haftası geride kalan ligde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-0 yenerek lider olan takımıyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün 111 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve 5 aydır başkanlık görevini yaptığını hatırlatan Koca, "Çok zorlu bir lig süreci. Medyanın önceliği tabii Süper Lig ama 1. Lig'deki heyecan daha fazla. 10'dan fazla şehir takımı var. Şehir takımları, şehrin bütün dinamikleriyle bu mücadeleyi veriyor. MKE Ankaragücü'nün olması gereken yer Süper Lig. Üç büyüklerden sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan dördüncü kulübüz. 110 yılı aşmış bir tarihimiz var. Ligde şu anki konumumuzdan da memnunum." ifadelerini kullandı.

Maç başına alınacak 2 puanın Süper Lig için yeterli olduğunu düşündüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Biz şu an bunun üzerindeyiz. Bir önceki hafta şanssız bir Eyüpspor yenilgimiz oldu. Biz ona nazarlık diyoruz. Takım zaten kısa sürede toplanıp müthiş bir taraftar desteğiyle Ümraniyespor'u yenerek rakibimizden liderliği aldık. İyi mücadele ediyoruz. Milli arayı daha da iyi değerlendireceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, biz hak ederek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Oyuncularımızın mücadelesiyle, teknik heyetimizin taktiğiyle, yönetimimizin de itici gücüyle hedefe ulaşmak istiyoruz. Ümraniyespor 11 maçta 4 gol yedi, biz 3 gol attık onlara. Hatta daha da farklı kazanabilirdik. Bu galibiyet ve liderlik için teknik heyet ve futbolcuları ama her şeyden önce taraftarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."

"45 milyon lira yükten kurtulduk"

Başkent kulübünün başkanı Faruk Koca, sezon başı kadro yapılanmasıyla 45 milyon lira yükten kurtulduklarını belirtti.

MKE Ankaragücü'nün Türkiye'nin en büyük camialarından biri olduğunu aktaran Koca, "Bazen yaptığınız transfer çalışmalarıyla ilgili taraftarın baktığı yerle sizin baktığınız yer bir olmuyor. Biz kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Başkan olduktan sonra bütün futbolcuları topladım. Kendilerine 'MKE Ankaragücü'nde oynamak isteyenlerin başımızın üzerinde yeri var ama istemeyenler tercihlerini hemen söylesin.' dedim. Bu giden futbolcuların hepsi, bir alt lig olduğu için oynamak istemedi. Biz de anlayış gösterdik. Yollarımızı ayırdığımız isimlerden kulübümüz 45 milyon lira yükten kurtuldu. Onların yerlerini dolduracak futbolcuları da aldık. Kadro kalitesi ve derinliği olarak da MKE Ankaragücü bu ligin en iyi ekiplerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün futbolcularından memnun olduğunu belirten Koca, "Maalesef ilk haftalarda hastalık ve sakatlıktan dolayı bazı oyunculardan istediğimiz verimi de alamadık. Burada önemsememiz gereken bir şey var, yönetim, futbolcular ve teknik heyetin ahengi. Biz bu durumdan da ödün vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Transfer yasağı sorunumuz olmayacak"

Faruk Koca, sarı-lacivertli takımın transfer yasağı sorununun olmayacağı müjdesini de verdi.

Hukuki süreçlerin devam ettiğini dile getiren Koca, "Ne olursa olsun biz bu kulübü transfer yasağına mahkum etmeyeceğiz. Geçen yönetim dönemimizde de dört kere transfer yasağını kaldırdık. Bu anlamda bir sorunumuz olmayacak. Kaldırdığımız transfer yasakları, 2019 öncesi transferlerden kaynaklı gelen yasaklardı. Evet bazı futbolculara borcumuz var ama ocak ayı gelmeden bu dosyaları da temizleyeceğiz. Transfere ihtiyaç olursa ocak ayında yasaksız bir süreç geçireceğiz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor
MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor
MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor
MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü, liderlik mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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