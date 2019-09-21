Mke ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Yanal, Jailson'un yerine Adil Rami'ye görev verdi.

EMRE YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertlilerde hafta içinde yapılan idmanlarda özel program dahilinde çalışan kaptan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçına yedek soyundu.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan 3 futbolcu MKE Ankaragücü maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte, Victor Moses ile Mauricio Isla takımla, Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürse de teknik heyet üç oyuncuyu bu maçta riske etmek istemedi. Yanal, bu oyuncuların yerine Ozan, Deniz Türüç ve Dirar'a görev verdi.

ALTAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı sahadaki yerini aldı. MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

ADİL RAMİ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın daha önce oynanan maçlarda hazır olmadığı gerekçesiyle görev vermediği Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında sarı-lacivertli formaya kavuştu.

MURAT SAĞLAM KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte Murat Sağlam, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Sezon başında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü maçında Ersun Yanal tarafından kadroya dahil edilmedi.

NESLİCAN İÇİN PANKART

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Neslican Tay, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında unutulmadı. Fenerbahçeli futbolcular, ellerindeki "Mücadelen Çok Güzeldi Neslican" yazılı pankartla sahaya çıkarken sarı-lacivertli taraftarların Okul Açık Tribünü'ne açtıkları pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican… 1998- ?"

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar "Neslican Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.