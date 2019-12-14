MKE Ankaragücü maçından notlar - Son Dakika
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MKE Ankaragücü maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

MKE Ankaragücü maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal üstlendi.

Avrupa'ya veda eden Galatasaray gözünü lige çevirdi. Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde MKE Ankaragücü ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao ilk 11'i ile çıktı. Ankaragücü ise mücadeleye Korcan, Cbrail, Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, İlhan, Orgill 11'i ile başladı.

BABEL, FEGHOULI VE ADEM KADRODA

Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Babel ve Feghouli ilk 11'de yer alırken, son Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adem ise bu maça yedek soyundu. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Seri ve kadro dışı bırakılan Nzonzi ise 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da son PSG maçına göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

FALCAO, 74 GÜN SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, 67 gün sonra takımın ligdeki Alanyaspor maçında kadroya girmiş ve 13 dakika süre almıştı. Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain maçında da 29 dakika süre alan yıldız oyuncu, sakatlığından bu yana 74 gün sonra ilk kez ilk 11'de kendisine yer buldu.

MELO VE UJFALUSI TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Öte yandan karşılaşama öncesi sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi taraftarlarla bir araya geldi. Tribünleri selamlayan ikili, taraftarlara 'üçlü' de çektirdi. Galatasaray Kulübü, katkıları sebebiyle iki futbolcuya plaket verdi.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ankaragücü maçına beklenen ilgiyi göstermedi ve tribündeki yer yer boşluklar dikkat çekti. Taraftarlar karşılaşma öncesi oyuncuları ise tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:14 Kaynak: DHA
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