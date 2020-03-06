MKE Ankaragücü maçından notlar

Boateng 1 maç aradan sonra 11'de

- Lens 2 hafta sonra sağ beke

- Siyah beyazlılarda derbi öncesi sarı kart alarmı

- Stadyum bayraklarla donatıldı

"Eşitsizliğe karşı defanstayız" tişörtü

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı tribünde

Mustafa Reşit Akçay ilk 11'de 3 değişikliğe gitti

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Kaleyi Karius'a emanet eden Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Jeremain Lens'e şans verdi. Yalçın'ın savunma hattındaki diğer tercihleri ise Domagoj Vida , Victor Ruiz ve Caner Erkin 'i görevlendirdi. Orta alanda Elneny ve Atiba 11'de sahaya sürüldü. Yalçın'ın hücum hattındaki tercihleri Boyd, Boateng ve N'Koudou oldu. Yalçın, gol yollarında ise geçtiğimiz hafta attığı 2 golle takımını Alanyaspor maçında galibiyeti getiren Burak Yılmaz 'ı görevlendirdi.

BOATENG 1 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

Siyah beyazlı ekipte Kevin Prince Boateng, 1 maçlık aradan sonra 11'deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta sakatlığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve mücadelenin ikinci yarısında görev alan Ganalı futbolcu, Ankaragücü karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

LENS 2 HAFTA SONRA SAĞ BEKE

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Ankaragücü karşısında sağ bek olarak görev aldı. Tecrübeli futbolcu, ligin 22'nci haftasında Başakşehir 'e deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmada da Gökhan Gönül'ün sarı kart cezası sebebiyle sağ bekte görev almıştı.

SİYAH BEYAZLILARDA DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Beşiktaş'ta Ankaragücü karşılaşmasına 6 isim sarı kart cezası sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Caner Erkin, Atiba Hutchinson , Kevin N'Koudou, Tyler Boyd ve Burak Yılmaz ile yedek kulübesinde yer alan Umut Nayir, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN "EŞİTSİZLİĞE KARŞI DEFANSTAYIZ" TİŞÖRTÜ

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan tişörtlerle çıktı. Siyah beyazlı oyuncuların sahada yer aldığı tişörtlerde "Eşitsizliğe karşı defanstayız" yazısı yer aldı. Tişörtlerin ön kısmında ise cinayetlerde hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI TRİBÜNDE

Öte yandan yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Ankaragücü maçını tribünden takip etti. Maç öncesinde stat hoparlörlerinden sık sık duyuru yapılarak, taraftarlar yarın oynanacak mücadeleye davet edildi.

STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maç öncesinde stadyum bayraklarla donatıldı. İdlib 'de yaşanan hain saldırı sonrasında hayatını kaybeden askerlerimiz için Vodafone Park'a Türk bayrakları asıldı. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesinde tribünde pankart da açtı. Açılan pankartta, "Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, Kuzey kale arkası tribününde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağının üstünde "Vatan sana canım feda" yazısı yer aldı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş karşısında geçtiğimiz hafta 3-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının 11'inden 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sol bekte Cebrail Karayel'in yerine Atila Turan, orta alanda da Stanojevic ve Lobjanidze'nin yerine Sedat Ağçay ile Ricardo Faty'i sahaya sürdü. MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahada yer aldı: Ricardo Friedrich - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Faty, Sedat, Lukasik, Michalak, Rodrigues, Orgill.