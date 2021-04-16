MKE Ankaragücü maçından notlar - Son Dakika

MKE Ankaragücü maçından notlar

16.04.2021 19:00
MKE Ankaragücü maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklikRıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'deLarin bu kez en uçtaJosef 11'e döndüBeşiktaş'ta 6 isim sınırdaHikmet Karaman'dan 2 değişiklikOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'de

Larin bu kez en uçtaJosef 11'e döndüBeşiktaş'ta 6 isim sınırdaHikmet Karaman'dan 2 değişiklik

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, B.B Erzurumspor deplasmanında 4-2 kazanılan maçının 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı, Dorukhan Toköz'ün yerine Josef de Souza'yı, Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Cenk Tosun'un yerine ise Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Oğuzhan Özyakup, sol kanatta N'Koudou'yu görevlendirdi. Sergen Yalçın, santraforda ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi.RIDVAN YILMAZ, 5 MAÇ SONRA 11'DEBeşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç sol bek Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından 11'de forma giydi. Son olarak ligde iç sahada oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Rıdvan Yılmaz; sonrasında Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarının kadrosunda yer alsa da karşılaşmalarda görev yapmamıştı.LARIN BU KEZ EN UÇTABeşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesinde hücum hattında sıkıntı yaşanıyor. Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 4'üncü maçını kaçıran Vincent Aboubakar'a, Erzurumpor karşılaşmasında Cenk Tosun da eklenmişti. Milli futbolcunun da uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Sergen Yalçın, santrfor bölgesinde Cyle Larin'in görevlendirdi. Bu sezon genellikle sol kanatta oynayan Larin, golcü isimlerin yokluğunda en uçta görev aldı. Larin, attığı 15 golle takımın en golcü iki isminden birisi durumunda.JOSEF 11'E DÖNDÜSiyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan Josef de Souza, 1 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve BB Erzurumspor deplasmanında görev yapamayan Brezilyalı orta saha, Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuştu.BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM SINIRDASiyah-beyazlı ekipte Ankaragücü karşılaşmasına 6 isim sarı kart sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Rosier, Welinton, Atiba ve Larin ile yedek kulübesinde görev bekleyen Necip Uysal ve Dorukhan Toköz, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşen futbolcular, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.HİKMET KARAMAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİKAnkaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise geçtiğimiz hafta iç sahada 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Beşiktaş karşılaşmasına çıktı. Tecrübeli teknik adam Endri Çekici'nin yerine Geraldo, Börven'in yerine ise Emre Güral'ı 11'de görevlendirdi.

Başkent ekinin Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Korcan- Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü maçından notlar - Son Dakika Spor


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