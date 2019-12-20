MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Thomas, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, son dakika yenilen golden dolayı 2 puan kaybettiklerini söyledi. Maçta oyunun kontrolü ellerinde iken 1-0 öne geçtiklerini ifade eden Thomas, "Maçın kontrolü bizde iken kötü bir gol yedik. Ardından 2-1 öne geçtik. Ama maalesef oyunu elde tutamadık. Son saniyelerde yediğimiz golle beraberlik geldi. Çok üzücü ama futbolda bu oluyor" dedi.

KAPLAN: PES ETMİYORUZ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise çok güzel bir maç oynandığını söyledi. Her iki takımın iyi futbol ortaya koyduğunu belirten Mustafa Kaplan, "Biz kaybetmek istemiyorduk. Geriden gelerek 2 kere beraberliği yakalamak bizim için sevindiriciydi. Son dakika aldığımız 1 puan bizim için iyi puan. En azından rakip ile aramızdaki puan farkı açılmadı. Oyuncularımı, rakip takım oyuncularını, taraftarları ve hakemi kutluyorum. Ankaragücü olarak direnişimizi sürdürüyoruz. Pes etmiyoruz. İki haftadır son dakikalarda puan kazanıyoruz. Buradan alınan 1 puan trafik kazasında kaybettiğimiz Eren ve Mert için olsun. Onların ruhu şad olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tomas'ın açıklamaları

Kaplan'ın açıklamaları


MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'i sallayan Sivasspor'a ilk 15 haftada penaltı verilmedi
Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:10 Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
02:10 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
00:55 Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 05:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]