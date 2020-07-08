MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bireysel hataların kendilerine sıkıntı yaratmaya devam ettiğine dikkat çeken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanmak istiyorduk. Oyun bizim lehimize giderken bireysel hatalar bize sıkıntılar yaratmaya devam ediyor. İkinci yarı gayretli bir takımdık, bilinçliydik. Mücadele etmeye çalıştık. Skoru 2-2'ye getirdikten sonra panik yaptık. Ataklarımızı olgunlaştırsak, finali iyi yapabilsek 3 puanla ayrılabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların gösterdikleri mücadele sevindirici ama kazanmalıydık. 112 yıllık camianın oyuncularının sorumluluk alması gerekiyor. Bireysel hatalar can yakıyor. Galatasaray maçı çok önemli maç, kazanmalıyız. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarsaydık farklı şeyler konuşabilirdik." diye konuştu.

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"YERLİ OYUNCULARIN FİYATI ARTACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in başlama tarihini 11 Eylül 2020 olarak açıklamasını da değerlendiren Üzülmez, şöyle konuştu:

"Kaos olacağını söyleyebilirim. Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak bilmiyoruz. Herkes şu an can derdinde, bu bizim için ikinci aşamada. Yabancı kriteri konusunda şunu söylemeliyim. Bizim bu süreçte Avrupa'ya giden çok fazla gitti milli oyuncumuz oldu. Çok futbolcumuz yurt dışına gitti. Yabancı sayısına takılmamak lazım. Belli kriterler konabilir ama kısıtlayarak da çözüme kavuşamayız. Yabancıyı kısıtlayacağız yerli oyuncuların fiyatı artacak."

ERSAN PARLATAN: MAÇTA SAKİN KALMALIYDIK

Galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Öne geçtik, 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda pozisyonlara girerken golü gördük. Ankaragücü riskler aldı, sakinliğimizi koruyabilirdik. Final paslarını iyi kullanamadık. Ankaragücü'nün direnci arttı. Puanlamadaki durumları ortaydı, risk aldılar. Maçın son bölümünde net pozisyonlara girebilirdik. Ama üçüncü bölgedeki etkinliğimiz iyi olmadı. Pas tercihlerimizi yanlış yaptık. Liglerin başlama tarihi ve yabancı sayısındaki kriterleri ise fazla düşünmedik. Çünkü maça odaklandık. Bu husus hakkında teknik heyet içinde fikir alış verişi olmadı. İlerleyen günlerde değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor
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