MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Bireysel hataların kendilerine sıkıntı yaratmaya devam ettiğine dikkat çeken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanmak istiyorduk. Oyun bizim lehimize giderken bireysel hatalar bize sıkıntılar yaratmaya devam ediyor. İkinci yarı gayretli bir takımdık, bilinçliydik. Mücadele etmeye çalıştık. Skoru 2-2'ye getirdikten sonra panik yaptık. Ataklarımızı olgunlaştırsak, finali iyi yapabilsek 3 puanla ayrılabilirdik. İkinci yarıda oyuncuların gösterdikleri mücadele sevindirici ama kazanmalıydık. 112 yıllık camianın oyuncularının sorumluluk alması gerekiyor. Bireysel hatalar can yakıyor. Galatasaray maçı çok önemli maç, kazanmalıyız. Son 3 maçtan 1 galibiyet çıkarsaydık farklı şeyler konuşabilirdik." diye konuştu.
Galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Öne geçtik, 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda pozisyonlara girerken golü gördük. Ankaragücü riskler aldı, sakinliğimizi koruyabilirdik. Final paslarını iyi kullanamadık. Ankaragücü'nün direnci arttı. Puanlamadaki durumları ortaydı, risk aldılar. Maçın son bölümünde net pozisyonlara girebilirdik. Ama üçüncü bölgedeki etkinliğimiz iyi olmadı. Pas tercihlerimizi yanlış yaptık. Liglerin başlama tarihi ve yabancı sayısındaki kriterleri ise fazla düşünmedik. Çünkü maça odaklandık. Bu husus hakkında teknik heyet içinde fikir alış verişi olmadı. İlerleyen günlerde değerlendiririz" ifadelerini kullandı.