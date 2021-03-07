SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından

07.03.2021 16:38

MKE Ankaragücü maçının ardındanMustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü maçının ardından

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel yaptığı açıklamada, 'Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oyunun ilk yarısında 3 tane net pozisyon vardı. Atamayınca olmadı. İkinci yarı başlarken yine yüzde 100 bir pozisyonumuz vardı. Pozisyona girmeden gol attılar. Buna rağmen kaçırdığımız 2 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz oldu. Yere yatanlar maalesef yerden kalkmadı. Hedefimiz doğrultusunda yara aldık' dedi.

'İYİ PUANLAR TOPLAYIP HEDEFE VARMAK İSTİYORUZ'

Hedeflerini sezon başından bu yana söylediklerini dile getiren Atılay Canel, 'Seneye Avrupa'da olmak istediğimizi sezon başından bu yana söyledik ve hedefimizden şaşmadık. 13 maçtan toplayabildiğimiz kadar iyi puanlar toplayıp hedefe varmak istiyoruz' diye konuştu.

HİKMET KARAMAN: ANKARAGÜCÜ OLARAK 3 PUANDAN ÇOK MEMNUNUZ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise 'Takımım adına Başkent ekibi olarak, Ankaragücü olarak 3 puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında önemli bir galibiyet. Karagümrük iyi transferler yaptı, çok iyi oyuncular aldı. Alanyaspor karşısında 2-0 kazanmaları, zorlu Erzurum deplasmanında 2-2'lik skor ve ligdeki konum itibariyle rahat bir takım. Golü yedikten sonra beraberliği, hatta galibiyeti bulacak motivasyonu ve oyuncuları var. Bizim için aynı durum geçerli değil. Gol atmak, skoru korumak ve 2. golü de atmak zorundasın. İşin teknik tarafından geliştirmemiz gereken işler var. Bunlar da süreç içinde oluyor. Kısa sürede bir takımın geriden oyun kurması, oyuna hükmetmesi, oyunu kontrol altına alması, top rakipteyken pozisyon oyunu, topu kaptıktan sonra hücuma çıkışı, yan top atışı, oyuncuların gelişmesi' Bunlar kısa zamanda olmuyor, süreç işi. Teknik ekip olarak antrenmanlarda sürekli çalışarak adımlar attık. Bunların karşılığını küçük de olsa almaya başlıyoruz. Alper'den çok memnunum, daha da yukarılara çıkması lazım, çıkmak zorunda. Kadroda olmayan sakat oyuncularımız da var. Bunları dile getirmedim. Ricardo, yan ve hava toplarını alarak oyunu kontrol etmeyi bildi. Önemli bir deplasmandan 3 puanla ayrıldık? açıklamasında bulundu.

'HAKEMİ TEBRİK EDİYORUZ'

Galatasaray maçının ardından yapılan itirazlar hakkında konuşan Hikmet Karaman, 'Mutlaka maçlarda itirazlar oluyor. Hepimiz için geçerli. Mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çekiyor. Hele bu durum büyük ve şampiyonluğa oynayan bir takımsa, çok fazla inceleme yapılıyor. Oyunun belli bir bölümünde maç 2-0'dı. Oyunun son 10 dakikasını Ankaragücü adına ben de beğenmedim. Ama geçmiş maçla ilgili bir yorum getirip üzerine yorumları çoğaltmak istemiyoruz. Bugün hakemi tebrik ediyoruz. Penaltı dedi ama öncesinde ofsayt dedi. Karagümrük penaltı diye itiraz etti. Oyuncular sinirli olabiliyor. Hakem orada açıklamasıyla oyuncuları teskin ediyor. Öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Herkes kendine göre yorumluyor, maçlardan sonra farklı yorumlar oluyor. Ben ve ekibim çok iyi analiz yaparız. Bu konuda da çok iddialıyız. Oyunun içinde öyle pozisyonlar var ki, bunlar niye olmadı diyebiliriz. Bu maçla ilgili konuşup konuyu kapatmak istiyoruz' diye konuştu.

'44 PUANA ELHAMDÜLİLLAH DERİZ'

Tecrübeli teknik adam topladıkları puanlar hakkında, '44 puana 'Elhamdülillah' deriz. Yemeği çok güzel yiyince diyoruz ya bunu, 42 puanlar da buna eklenebilir ama 44 puan bütün takımları rahatlatır. Dün Denizlispor kazandı. Çok da güzel oldu. Alttaki takımlar kazansın, en az 10 takım rekabet içinde olsun. 6 takım düşmeye oynamasın, 10 takım mücadele etsin. Gelişen ve geliştiren takımlar ayakta kalsın. Kayserispor deplasmanında 80 dakika 10 kişi oynadık, iç sahada Rizespor ile 1-1 berabere kaldık. Hatay'a gittik. Rakibin nerede olduğu belli. Kırmızı kart ve 2 penaltı. Geldik Galatasaray ile oynadık, sonra da burada Karagümrük ile oynadık' şeklinde konuştu.

'GELİŞİMİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Taraftara mesaj vermek için çok erken olduğunu dile getiren Hikmet Karaman, 'Alınan 3 puanlar, bizim antrenmanlarımızın daha kaliteli, daha da gelişmesini sağlar. Oyuncuların moral motivasyonunu, camianın motivasyonunu üst seviyeye çeker. O kadar çok geliştirmemiz gereken teknik durumlar var ki buna oyuncuların, başkan ve yönetim kurulunun dahil olup birlikte gelişimi sağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde rakipler de var. 4 takım düşüyor, işin başındayız. Serilere devam etmemiz gerekiyor. Oyuncular sağlıklı olsun. Sakatlanmalar ve kartlar çok oluyor. VAR önemli. VAR'da her şey yakalanabiliyor. Bugün VAR ofsaytı yakaladı. Yakalamasaydı penaltıydı ve maç 1-1'e dönecekti, başka yere gidecekti. Umarım minimum hatayla bu ligi tamamlarız. Her hafta bu kadar çok sesin çıkması, futbolun başında olanları tedirgin eder ve performanslarına yansır. İnşallah mutlu sona ulaşırız' ifadelerini kullandı.

SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


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