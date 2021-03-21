MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

MKE Ankaragücü maçının ardından

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA) - Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada yakaladıkları fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini belirten Abdullah Avcı, "Galatasaray'ın kaybetmesi, yarında Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olması, bizim bu fırsatı değerlendirip cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz" dedi

"ADIM ADIM, MESAFE KAT EDİYORUZ"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e başarı dileklerinde bulanarak konuşmasına başlayan Abdullah Avcı, "Bugün Trabzon'a geleli 130'uncu gün, 4 ayı devirdik, 15'inci galibiyetimizi aldık. Hep gelişimden bahsediyoruz; oyun ve oyuncu açısından, çok günlerden adım adım, mesafe kat ediyoruz. Bir kupa kazandık. Pandemi dönemini yaşayan ve budan etkilenen takımlardan bir tanesiyiz. Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibin yetenekli oyuncuları var, sayısal olarak da üzerimize fazla geliyorlar. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip, kurtardığı, zaman zaman da bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık" şeklinde konuştu.

"GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı, "Bütününde bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafları da var. Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edeceğiz. Özellikle anları doğru oynamak; top sendeyken ne yapmak gerekir, top rakipteyken ne olması gerekiyor, süre ne top nerde taçta, havada dışarıda bunlarla ilgili zaman zaman inişler çıkışlar ama bütününde dün de Galatasaray'ın kaybetmesi, yarında Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olması, bizim bu fırsatı değerlendirip cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

HİKMET KARAMAN: NET POZİSYONLARA GİRDİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'da geri düşmelerine rağmen birçok net fırsat bulduklarını ama son vuruşları iyi değerlendiremediklerini söyledi. Karaman, "Önce 4-1'lik skor beklemediğimiz, maçın da geneline baktığımızda ilk devre rakipten kaptığımız topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettik. ya ilki ya 2 ve 3'üncü paslarda kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3'üncü yediğimiz golde defans oyuncusu topla dripling yaparken bu şekilde topu kaybetmemeli, ne olursa oldun Çünkü biz, ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor. Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar; yediğimiz gollere sebep oldu. Bireysel bariz hata yaptık., ikinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon var. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1 den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız" ifadelerini kullandı.