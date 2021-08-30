MKE Ankaragücü maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında, Antalya'da oynanan maçta MKE Ankaragücü, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik sorumluları basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan maçtan sonra yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nü tebrik etti. Rakibin kendilerinden daha diri ve organize olduğunu belirten Bulut Turhan, "Transferlerle yeni bir takımız. Bugünkü maçta birbirlerini tanımayan oyuncular bir aradaydı. Doğal alarak sahada uyumsuzluk vardı. Bugün biraz da şanssızdık. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Gireceğimiz kamp dönüşünde yepyeni bir Denizlispor göreceğiz" dedi.

ERKMEN: DAHA FAZLA GOL POZİSYONU BULDUK AMA ATAMADIK

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise bu akşam güzel bir sonuç alındığını söyledi. Maçın henüz başında duran toptan iki güzel gol attıklarını ifade eden Necati Erkmen, "Sonrasında üçüncü golü bulduk. Bana göre sarı kart olan pozisyonu hakem kırmızı kart olarak değerlendirdi. Oyunun ikinci yarısında ise rakip de 10 kişi kalınca, biz biraz daha savunmaya doğru çekilsek de çok daha fazla gol pozisyonları bulduk ama atamadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalya sıcağında olağanüstü mücadele ettiler. Rakibe de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" diye konuştu.