Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Manisa'ya Galibiyet İçin Gidecek

Mke Ankaragücü, Manisa'ya Galibiyet İçin Gidecek

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, ligde Akhisarspor karşısında 3 puan için mücadele edeceklerini belirtti.

Mke Ankaragücü, Manisa'ya Galibiyet İçin Gidecek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, ligde Akhisarspor karşısında 3 puan için mücadele edeceklerini belirtti.

Teknik direktör Kaplan yaptığı yazılı açıklamada, camia olarak galibiyete kenetlendiklerini vurgulayarak, "Akhisarspor karşısında hedefimiz galip gelmek. Bunun için çalışmalarımızı en verimli şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu aktaran Mustafa Kaplan, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa karşılaşmasında futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Hepsini tek tek kutluyorum. Alınan bu galibiyet camiamıza ve takımımıza büyük bir moral kaynağı oldu. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda takıma adaptasyon sağladı."

"Taraftarlarımız takımın 12. gücü"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, taraftarların desteğinin takım için önemine işaret etti.

Tüm taraftarların birlik ve beraberlik içinde takıma destek olması gerektiğini bildiren Kaplan, "Taraftarlarımız takımın 12. gücü. MKE Ankaragücü müthiş ve coşkulu bir taraftar kitlesine sahip. Onların desteğiyle çok önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." görüşlerine yer verdi.

Açıklamasında son dönemde eleştirilen hakemlere de değinen Kaplan, görüşlerini şöyle açıkladı:

"Adil bir yönetim sergileyeceklerini düşünüyorum. Hakemlerimiz çok yoğun eleştiriler alsa da bu konu hakkında ben herkes gibi düşünmüyorum. Futbolcular ve teknik adamlar nasıl baskı altındaysa hakemlerimiz de aynı stres ve baskıyı yaşıyorlar. Bir, iki hakem arkadaşımızın yaptığı hatayı tüm hakemlere mal etmeyi doğru bir davranış olarak görmüyorum. Hatasız bir maç yönetildiğinde basında ve camialar arasında sadece 'iyi bir maç çıkarttı' diyerek geçiştiriyoruz. Bu konuda öz eleştiri yapmalıyız. Onlar da Türk futbolunun birer ferdidir. Yapılan yanlışlar, hatalar var mı, elbette var. Bu duruma karşı linç kampanyası yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Her zaman destek olunmalı ve öz eleştiri yaparken de adil olunmalıdır. Ben kendi adıma hakemlerimize güveniyorum ve daha adil bir yönetim sergileyeceklerini düşünüyorum."

MKE Ankaragücü'nün, 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçta sakatlığı süren Tiago Pinto ve sarı kart cezalısı Thibault Moulin forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:04 Kaynak: AA

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Spor
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