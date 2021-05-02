MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda, pas çalışmasının ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

MKE Ankaragücü, bu akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.