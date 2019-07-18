Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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MKE Ankaragücü, Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İç transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan'ın da yer aldığı belirtildi.
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:16 Kaynak: AA
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