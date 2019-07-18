Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü, Moke ile anlaştı
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MKE Ankaragücü, Moke ile anlaştı

2 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Wilfred Moke ile anlaşma sağladı.

MKE Ankaragücü, Moke ile anlaştı, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Wilfred Moke ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli başkent ekibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ANKARA
MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
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