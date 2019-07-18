MKE Ankaragücü, Moke ile anlaştı
2 saat önce
Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Wilfred Moke ile anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü
, Wilfred Moke ile anlaşma sağladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli başkent ekibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ANKARA
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