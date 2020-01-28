MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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