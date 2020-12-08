MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.