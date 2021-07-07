Alper Potuk, Ankaragücü'ne veda etti

Alper Potuk, kişisel sosya medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli oyuncu paylaşımında, "Büyük Ankaragücü camiası; bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim. ve büyük Ankaragücü taraftarı; pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" cümlelerine yer verdi.30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.