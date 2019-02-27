Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

17 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mke Ankaragücü'nde, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır burnundaki bir sorun nedeniyle tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Hafif koşuyla idmana başlayan başkent ekibi oyuncuları, ısınma hareketleriyle çalışmayı sürdürdü. Dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertliler, sonrasında geniş alanda taktiksel bir oyun gerçekleştirdi. İdman özel çalışmayla sona erdi.

MKE Ankaragücü yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından Antalya'ya hareket edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 1 Mart Cuma günü oynanacak müsabaka, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:41 Kaynak: AA

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