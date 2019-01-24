Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde, Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'deki kulüp tesislerinde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Johannes Hopf ve Thomas Heurtaux katılmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması yaptı. Paslaşmalarla devam eden antrenman, gol çalışmasıyla sona erdi.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve başkan yardımcısı Metin Akyüz de idmanı izledi.

Eryaman Stadı'nda ilk kez

Başkent ekibi, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2018'deki Kayserispor maçının ardından, Osmanlı Stadı zeminindeki sorun nedeniyle ilk yarıdaki tüm müsabakalarını Ankara dışında oynamak zorunda kalmıştı.

MKE Ankaragücü, ligdeki Beşiktaş ve Göztepe maçlarını Kayseri'de, Medipol Başakşehir karşılaşmasını da Afyonkarahisar'da oynamıştı. Başkent ekibi bu maçlarda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

84 gün sonra taraftarıyla buluşacak

MKE Ankaragücü, ligde 84 gün sonra Ankara'daki taraftarıyla Eryaman Stadı'nda buluşacak.

Başkent ekibi ligde en son 11. haftada, 4 Kasım'da Ankara'da sahaya çıkmış, Kayserispor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu tarihten sonra galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, sadece deplasmana Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sürede sadece Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında birer gol bulmuştu.

Hakem Halis Özkahya'nın görev alacağı MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor müsabakası 28 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Spor
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