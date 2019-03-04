Mke Ankaragücü'nde Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor
'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, dar alanda çift kale maç oynadı.
MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı, 9 Mart Cumartesi günü oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:55 Kaynak: AA
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