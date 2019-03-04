Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Mke Ankaragücü'nde Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mke Ankaragücü'nde Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, dar alanda çift kale maç oynadı.

MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı, 9 Mart Cumartesi günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:55 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Bursaspor, Spor
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