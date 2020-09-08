MKE Ankaragücü'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenman, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, pas ve pres çalışmalarının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.
Başkenti ekibi, çalışmalarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:13 - Kaynak: AA
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