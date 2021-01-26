MKE Ankaragücü'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçla bitirdi.

Dün ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Başkent ekibinde Atakan Çankaya, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Aytemiz Alanyaspor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen Daniel Lukasik'in durumu, bugün yapılacak MR incelemesinden sonra belli olacak.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Güral, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.