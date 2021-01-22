MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı

22.01.2021 12:25
MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Cebrail Karayel'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Cebrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Tehdit büyüyor! Çekirgeler bu kez Kenya'nın 15 ilçesini istila etti İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...
Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu         
13:05
26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak         
12:25
Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı         
12:12
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmeni darbeden saldırgana 2 bin TL para cezası kesildi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmeni darbeden saldırgana 2 bin TL para cezası kesildi         
11:13
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü         
11:00
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Dolandırdıkları kadınla Dolandırdıkları kadınla "bay bay" diyerek dalga geçtiler         
09:55
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi         
09:01
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 13:23:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei