MKE Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Cebrail Karayel'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.