MKE Ankaragücü'nde Covid-19 vakası
20.10.2020 18:27
MKE Ankaragücü Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandığını açıkladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandığını açıkladı.
Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.
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