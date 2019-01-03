Mke Ankaragücü'nde Emrah Yıldız İstifa Etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün sportif direktörü Emrah Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün sportif direktörü Emrah Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada sportif direktör olarak görev yaptığı MKE Ankaragücü Kulübündeki görevinden "kendi iradesiyle" istifa ettiğini belirterek "Görevde bulunduğum 1,5 senede taraftar ve camiasıyla yapmış olduğumuz başarı Allah'ın bize bir lütfudur." dedi.



Yaptıkları "uygun transferlerle" Spor Toto Süper Lig'in en ucuz kadrosunu kurduklarını ve sarı-lacivertli ekibin sıralamada beşinciliğe kadar yükseldiğini vurgulayan Yıldız, "Bu mütevazı kadro ile ilk yarıyı 12. sırada bitirdik. Ekonomik şartlar daha iyi olsaydı ilk yarıyı ilk 6 içinde bitireceğimizi düşünüyordum." değerlendirmesinde bulundu.



Transferleri teknik direktör İsmail Kartal ile yaptıklarına dikkati çeken Yıldız, "Transferlerde başarı sağladığımıza inanıyorum. Gelinen noktada kulübümüze faydalı olabileceğimi düşünmediğimden ayrılma kararı aldım." diyerek sözlerini tamamladı.

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