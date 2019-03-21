Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır, Michal Pazdan, Dever Orgill ve Hadi Sacko katılmadı.

Hafif ağrısı bulunan Stelios Kitsiou ve tedavisi devam eden Brice Dja Djdedje'nin yanı sıra izinli olan Wilfred Moke, Thibault Moulin ve Zaur Sadaev de antrenmanda yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:15 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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