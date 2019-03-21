Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları
15 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe
ile karşılaşacak MKE Ankaragücü
, hazırlıklarına başladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır
, Michal Pazdan, Dever Orgill ve Hadi Sacko katılmadı.
Hafif ağrısı bulunan Stelios Kitsiou ve tedavisi devam eden Brice Dja Djdedje'nin yanı sıra izinli olan Wilfred Moke, Thibault Moulin ve Zaur Sadaev de antrenmanda yer almadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:15 Kaynak: AA
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