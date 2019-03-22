Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe
ile karşılaşacak MKE Ankaragücü
, hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır
, Dever Orgill, Hadi Sacko ve Michal Pazdan'ın yanı sıra izinli olan Wilfred Moke ve Thibault Moulin katılmadı.
İzinden dönen Zaur Sadaev çalışmalara katılırken Brice Dja Djedje ve Stelios Kitsiou'nun tedavilerine devam edildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:52 Kaynak: AA
Fenerbahçe Zapata'yı Transfer Ediyor
Eljif Elmas Şov Yaptı, İzlemeye Gelenler Mest Oldu
Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı
A Milli Takımımız, Arnavutluk Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu