Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

11 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gökçe Karataş Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana sakatlığı süren Brice Dja Djedje katılmadı. Diğer sakat oyunculardan Stelios Kitsiou, Oscar Scarione ve Thibault Moulin ise hafif koşu yapmakla yetindi.

Polonya Milli Takımı'nda yeni dönen Michal Pazdan da ise sadece hafif koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

İdman öncesinde teknik direktör Mustafa Kaplan oyuncularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli oyuncular idmana aerobik koşuyla başladı. Toplu ve topsuz koşu yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunuyla idmana devam etti. 3 ayrı gruba ayrılan oyuncular şut çalışmasının ardından birebir ve ikiye bir serbest oyun oynayarak idmanı tamamladı.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:26 Kaynak: AA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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