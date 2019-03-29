Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

30 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mke Ankaragücü'nde, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idmana sakat oyuncular Brice Dja Djedje, Stelios Kitsiou ve Wilfred Moke'nın yanı sıra Mali Milli Takımı'ndan dönmeyen Hadi Sacko katılmadı.

Antrenmana aerobik koşuyla başlayan sarı-lacivertli futbolcular, ardından kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibinin idmanı fonksiyonel alanda iki kaleli oyunla tamamlandı.

Polonya Milli Takımı'ndan dün dönen Michal Pazdan takımla çalışmaya katılırken, Jamaikalı golcü Dever Orgill de fizyoterapist eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek Dirar'dan Transfer Açıklaması Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde, Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]