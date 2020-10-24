MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise şut çalışması yaptı.

Karantinada olan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Endri Çekiçi, Orkan Çınar ve Zvonimir Sarlija, antrenmanda yer almadı.

Yarın izin yapacak sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına pazartesi günü devam edecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.