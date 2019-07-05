Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
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MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.
Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.
Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:47 Kaynak: AA
mke ankaragücü, Spor
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