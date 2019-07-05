MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
1 saat önce
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.
MKE Ankaragücü
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:47 Kaynak: AA
Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi. Beştepe
Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.
Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan
Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma