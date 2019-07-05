Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.
Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.
Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay, Fenerbahçe'ye yakın
Başkan Mehmet Yiğiner:
"1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz"
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.
Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:32 Kaynak: AA
mke ankaragücü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]