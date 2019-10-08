Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
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MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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