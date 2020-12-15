MKE Ankaragücü'nde hedef üst sıralara yükselmek - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde hedef üst sıralara yükselmek

15.12.2020 11:51
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 mağlup ederek ligde ilk galibiyetlerini aldıklarını ve böylece 3 puan hasretine son verdiklerini kaydetti.

Mert, "Konyaspor'a karşı heyecanı çok yüksek bir maç oynadık ve ilk galibiyet olması açısından çok önemli bir karşılaşmaydı. MKE Ankaragücü'nün bir başlangıç yapması gerekiyordu, maalesef bugüne kadar bir galibiyet alamamıştık. Bu maçta nasip oldu, ilk galibiyetimizi aldık. Onun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Bu galibiyetin moral-motivasyon açısından önemli olduğunu dile getiren başkent temsilcisinin başkanı, şöyle devam etti:

"Maalesef futbolcularımızda haftalardır galibiyet alamamaktan dolayı öz güven kaybı oluşmaya başlamıştı. Çünkü biz 3 maçımızı 45+4. dakikada yediğimiz talihsiz gollerle 1-0 mağlup bitirdik. Futbolcularımızda bunların moral bozukluğu ve buna bağlı öz güven sorunu olmaya başlamıştı. Konyaspor maçında golü atınca bir rahatladılar ama hemen penaltı golüyle beraberlik olunca da ister istemez strese girdiler. Antalyaspor maçında da bunun sinyalini vermişti futbolcularımız; asıldılar maça, burada da gerçekten kazanmak için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiler. Bu işin bir yerden döneceğinin onlar da bilincindeydi, farkındaydı. Onun için de son ana kadar oyundan kopmadılar. Oyuncu değişiklikleri de yerinde ve zamanında oldu diye düşünüyorum. Oyuna sonradan giren arkadaşların da ekstra katkılarıyla sonuç istediğimiz gibi oldu."

Maçın ardından saha ortasında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odası koridoruna giderken kendisini çağırmaları ve orada futbolcularla iletişimine ilişkin de Fatih Mert, "Futbolcular beni aşağı çağırdı. Biz şimdi bu pandemi kurallarından dolayı soyunma odalarına giremiyoruz. Stadın belli yerlerine gidebiliyoruz. Onlar kutlamalarını yaptı, biz de yukarıda seyrediyorduk. Onlarla aramızda iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Birbirimize saygı ve sevgimiz var, onlarla beraber paylaşmamı istediler, onun için beni oraya davet ettiler." diye konuştu.

"Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz"

Futbolcularla o konuşmasını Fatih Mert, "Daha önce de ifade ettiğim gibi 'Sizler kaliteli, iyi futbolcularsınız. Biz bulunduğumuz yeri şu anda hak etmiyoruz, bizim karşılığımız bu değil' diye aynısını orada da tekrarladım. Futbolcularıma 'İnşallah bu takım bu ligi iyi yerde bitirecek, siz de bunu kanıtlayacaksınız. Bugün bunun ilk örneğini verdiğiniz için de teşekkür ediyorum size' dedim. Aramızda böyle bir konuşma geçti." şeklinde anlattı.

Sezon başında anlaşılan teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde istenilen sonuçların alınamadığının ve yeni bir teknik direktör için acele etmeyeceklerini açıkladıklarının hatırlatılması üzerine ise Mert, şunları söyledi:

"Giden hiç kimsenin arkasından konuşmak istemem, bu bizim tarzımız değil, bizim böyle bir kişiliğimiz, karakterimiz yok. Fuat hocayla iyi olacağını düşünmüştük, belki uzun yıllar çalışabiliriz, Ankaragücü bir proje yapabilir gibi düşünmüştük ama maalesef olmadı. Olmadığını saha sonuçları gösterdi. Onun için karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hoca arayışımız var, Mustafa Dalcı hocayı da biz geçen sene Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığından tanıyoruz. Mustafa Dalcı, o dönem de takımımızda çalıştı ve elimizdeki futbolcuların yarıya yakınını tanıyor. Kulübün atmosferini biliyor, biz kulüp bünyesinde olması hasebiyle isteyerek getirmiştik kendisini. Hatayspor ve önümüzdeki maçlarda da Mustafa hoca takımın başında olacak. İnşallah iyi sonuçlar alırsa kendisiyle ilgili devam etmesi yönünde de bir kararımız olabilir, niye olmasın."

Alper Potuk'a yeşil ışık

Alper Potuk'un kadro dışı bırakılmasına yönelik de başkan Fatih Mert, "Bunlar maalesef futbolun içerisinde olabiliyor. Biz Alper'i büyük ümitlerle transfer ettik, o buraya gelirken buradan hedefinin milli takım olduğunu, kendisini tekrar kanıtlamak istediğini söyledi. O şekilde olduğu için o da bizi heyecanlandırdı. Biz de takım kaptanlığımızı da vererek artı bir sorumluluk yükledik ve verdiğimiz değeri göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Fatih Mert, gelecek maçlarda Alper Potuk'un kadroda yerini alacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Antalyaspor maçından sonra istenmeyen, her takım içerisinde olabilecek bazı olaylar nedeniyle böyle bir karar oldu. Kaybetmek kolay, insanları çabuk kaybedebilirsiniz, önemli olan kazanmak. Biz Alper'in de bu takıma hizmet edeceğini düşünüyoruz. İnşallah bu konuyu da tekrar değerlendireceğiz."

"Açıklamalarınız, Alper Potuk'u önümüzdeki maçlarda izleyeceğiz şeklinde anlaşılıyor" denilmesi üzerine Mert, "İnşallah izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ligde bugün Atakaş Hatayspor ve hafta sonu Gençlerbirliği ile yapacakları maçlara 3 puan için çıkacaklarını vurgulayan Fatih Mert, "Bu iki maç da önemli. Galip gelmek için sahaya çıkacağız. Bu iki maçı almamız çok önemli, kendimizi puan sıralamasında bir iki basamak yukarıya çıkartabilmek ve aranın üstekilerle açılmaması için çok önemli." şeklinde konuştu.

Fatih Mert, geçen hafta sonu iki genç taraftarlarının vefat ettiğini belirterek, "İki genç taraftarımızı kaybettik, bunun acısını yaşadık. Ailelerine tekrar sizin aracılığınızla başsağlığı diliyorum, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Kovid-19 değil, kalp krizi ve başka bir hastalıktan hayatlarını kaybettiler." diyerek açıklamasını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde hedef üst sıralara yükselmek - Son Dakika Spor


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