Mke Ankaragücü'nde, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe
Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Tam kadro gerçekleştirilen idman hafif koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve şut çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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