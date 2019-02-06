Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mke Ankaragücü'nde, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tam kadro gerçekleştirilen idman hafif koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve şut çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:19 Kaynak: AA

Spor
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