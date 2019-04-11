Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde, Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Mke Ankaragücü'nde, Kayserispor Maçı Hazırlıkları

17 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mke Ankaragücü'nde, Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

Isınma hareketleriyle idamana başlayan sarı-lacivertli futbolcuların dar alanda pas çalışması yaptıkları ifade edildi. Antremanın, geniş alanda taktiksel çalışma ve yenilenme koşusuyla sona erdiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:09 Kaynak: AA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Spor
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