Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

7 saat önce

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sonrasında 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde yarı sahada taktiksel çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Pinto cezalı

MKE Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Portekizli futbolcu, geçen hafta iç sahada 2-1 yenildikleri Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Başkan antrenmanda

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert takımı yalnız bırakmadı.

Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip ederek, oyunculara destek verdi.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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