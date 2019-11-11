MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
6 saat önce
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.
Sarı-lacivertli başkent ekibinde, ligde çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.
(İHA)
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