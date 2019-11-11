Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.

MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.

Sarı-lacivertli başkent ekibinde, ligde çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

(İHA)

MKE Ankaragücü, Metin Diyadin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
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