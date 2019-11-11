MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.

Sarı-lacivertli başkent ekibinde, ligde çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

(İHA)