MKE Ankaragücü'nde moral yemeği - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde moral yemeği - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nde moral yemeği

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yönetim ve futbolcular, yemekte bir araya geldi.

MKE Ankaragücü'nde moral yemeği, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yönetim ve futbolcular, yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular dün akşam birlikte yemek yiyerek, moral depoladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yemekte yaptığı konuşmada kalan maçlardan güzel sonuçlar alacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını unutup bu maçtan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Yönetim olarak her zaman takımımızın yanınızdayız. Ben bu takımın neler başarabileceğini biliyorum. Takımımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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