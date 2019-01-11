Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a Görev

Mke Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a Görev

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.

Mke Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a Görev, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.

Kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak." dedi.

Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner, "Kendisi daha çok futbolcu izleyecek. Takımda koordinasyonu sağlayacak. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon bitince tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:20 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Spor
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