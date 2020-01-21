MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."


MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
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